Jobabbau: Luxusmodefirma Burberry streicht 500 Stellen

Nach einem Umsatzeinbruch im Quartal infolge des Coronashutdown zieht der britische Luxusmodekonzern Burberry die Reißleine. Der Vorstand will 500 Stellen streichen und so 55 Millionen Pfund (61 Mio. Euro) - 5 Prozent der Gesamtkosten - einsparen, wie der für seine Trenchcoats und Karomuster bekannte Traditionskonzern am Mittwoch mitteilte.

Die einmaligen Aufwendungen für das Sparprogramm lägen bei 45 Mio. Pfund. Der Umsatz brach im abgelaufenen Quartal um 48 Prozent auf 257 Mio. Pfund ein. Finanzvorstand Julie Brown sagte, der Negativtrend habe sich zuletzt abgeflacht, da zunehmend die Filialen geöffnet wurden.