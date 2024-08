Japan meldet Yen-Stützung durch Rekord-Intervention

Japan hat im April den bisher größten Eingriff in den Devisenmarkt zur Stützung des Yen an einem einzelnen Tag vorgenommen. Wie das japanische Finanzministerium (MOF) am Mittwoch mitteilte, wurden am 29. April Devisen im Wert von 5,92 Billionen Yen (rund 37,41 Mrd. Euro) verkauft, um den Kurs der Landeswährung zu stützen. Zusätzlich gab Japan am 1. Mai weitere 3,87 Billionen Yen für Devisenmarktinterventionen aus.