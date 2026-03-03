Jägermeister mit Orangenlikör erfolgreich, kräftiges Umsatzplus
Zusammenfassung
- Jägermeister steigerte 2025 den Umsatz um zehn Prozent auf 882 Mio. Euro trotz schwachem Spirituosenmarkt.
- Neuer Orangenlikör und Trend zu fruchtigen Spirituosen sorgten für mehr als fünf Millionen verkaufte Flaschen und stärkten das Wachstum.
- Absatz der Kernmarke Kräuterlikör stieg um acht Prozent, während der hauseigene Tequila einen Rückgang verzeichnete.
Die Stimmung am Spirituosenmarkt ist wenig berauschend. Die Absatzmengen gehen zurück. Mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein und hoher Inflation gab es in Europa, aber auch in Nordamerika, zuletzt für Schnaps- und Likörhersteller wenig zu feiern.
Der deutsche Traditionshersteller Jägermeister hat sich im vergangenen Jahr erfolgreich gegen den Trend gestemmt. Das Unternehmen aus dem deutschen Wolfenbüttel vermeldete am Dienstag einen Umsatzanstieg um zehn Prozent auf 882 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahr 2023 erlöste man allerdings mehr als 960 Mio. Euro. Davon ist Jägermeister noch weit entfernt. Zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht.
Trend zu Fruchtigem
Zu dem Wachstum beigetragen haben neue Produkte, etwa ein Orangenlikör, der 2024 zunächst in Tschechien und der Slowakei und seit dem vergangenen Jahr auch in Österreich und Deutschland erhältlich ist. Den Trend zu „hellen, fruchtigen und mixbaren Spirituosen“, wie es in einer Aussendung heißt, hat man damit offenbar getroffen. Bisher wurden mehr als fünf Millionen Flaschen abgesetzt.
Aber auch die Kernmarke, der Kräuterlikör in der markanten grünen Flasche, hat sich gut verkauft. 2025 wurden nach Angaben des Unternehmens fast 118 Mio. 0,7-Liter-Flaschen abgesetzt. Das sind immerhin fast acht Prozent mehr als im Jahr davor.
Rückgang bei Tequila
Weniger erfolgreich entwickelte sich der hauseigene Tequila. Der Absatz des Agavenschnapses der Marke Terema ging um 1,5 Mio. Flaschen auf 13,3 Mio. Flaschen zurück. Jägermeister ist weltweit in 150 Märkten aktiv. Für das laufende Jahr rechnet man mit weiterem moderaten Wachstum.
