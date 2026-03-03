Jägermeister mit Orangenlikör erfolgreich, kräftiges Umsatzplus

Die Stimmung am Spirituosenmarkt ist wenig berauschend. Die Absatzmengen gehen zurück. Mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein und hoher Inflation gab es in Europa, aber auch in Nordamerika, zuletzt für Schnaps- und Likörhersteller wenig zu feiern.

Der deutsche Traditionshersteller Jägermeister hat sich im vergangenen Jahr erfolgreich gegen den Trend gestemmt. Das Unternehmen aus dem deutschen Wolfenbüttel vermeldete am Dienstag einen Umsatzanstieg um zehn Prozent auf 882 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahr 2023 erlöste man allerdings mehr als 960 Mio. Euro. Davon ist Jägermeister noch weit entfernt. Zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht.