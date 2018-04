IWF zu Österreich: Kein Nulldefizit, aber sinkende Schulden

Der am Mittwoch veröffentlichte "Fiscal Monitor" des Internationalen Währungsfonds (IWF) nimmt die Finanzlage der Staaten unter die Lupe. Anders als für Deutschland, das bereits seit 2014 Budgetüberschüsse erzielt, trauen die Experten in Washington Österreich offenbar kein Nulldefizit oder gar Überschüsse zu: Das gesamtstaatliche Defizit soll in den Jahren 2019 bis 2021 zwar auf jeweils -0,2 Prozent des BIP schrumpfen, aber im negativen Bereich bleiben. Nur wenn man die Zinskosten für die bestehenden Schulden herausrechnet (Primärsaldo), ginge sich demnach ein Überschuss von bis zu 1,1 Prozent des BIP (für 2019) aus.

Dafür soll Österreichs Schuldenquote (gemessen an der Wirtschaftsleistung BIP) relativ deutlich zurückgehen und bis 2023 auf 63,2 Prozent des BIP schrumpfen. Das wäre zumindest in die Nähe der Maastricht-Schwelle (60 Prozent) - für den gesamten Euroraum prognostiziert der IWF bis dahin eine Staatsschuldenquote von 71,7 Prozent. Für Deutschland wird 2023 eine Schuldenquote von 42 Prozent erwartet, der Musterschüler im Euroraum ist allerdings Estland mit dann nur noch 6,4 Prozent.

Die negativen Ausreißer im Euroraum wären 2023 weiterhin Griechenland (165 Prozent), Italien (117 Prozent) und Portugal (105 Prozent). Bemerkenswert ist Irland, dessen Staatsverschuldung in der Krise wegen riesiger Bankpleiten auf 120 Prozent explodiert war und bis 2023 auf 52 Prozent gesunken sein soll. Ähnlich sieht es bei Zypern aus, das nach 108 Prozent in der Spitze in fünf Jahren auf 68 Prozent herunterkommen soll.