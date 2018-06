Italiens Populisten sind „Traumtänzer, die Wundertüten versprechen“

Ein Grund dafür ist die Industrieproduktion, die seit 20 Jahren bei 15 Prozent stagniert. Deren Wettbewerbsfähigkeit leidet unter zu hohen Lohnstückkosten, was ein Grund für die hohe Arbeitslosigkeit ist. „Dadurch ist in den vergangenen Jahren eine Proteststimmung entstanden, durch die die Protestparteien Oberwasser bekommen haben“, erklärt der Chefökonom.

Ebenfalls bremsend für das Wirtschaftswachstum sind ein teures Pensionssystem, eine niedrige Investitionsquote und ein geringer technologischer Fortschritt. Hier müsse man ansetzen, statt weiter Schulden anzuhäufen – wie das durch das Programm von Salvini und Di Maio geschehen würde.

Während diese die EU für die Misere verantwortlich machen und sogar einen Schuldenerlass fordern, zählt in Wahrheit Italien zu den Profiteuren der EU. Der Anteil der Zinszahlungen am BIP ist seit 1995 von elf auf vier Prozent zurückgegangen, was ohne Eurozone undenkbar gewesen wäre.

Italien muss nun für die Unberechenbarkeit der neuen Regierung bezahlen, so Brezinschek. Denn nur deshalb seien die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen, der „Spread“, wieder nach oben gegangen. Fiskalpolitisch sollte die EU Italien keine Ausnahmen von den Regeln gewähren. Entgegenkommen könnte sie dem südlichen Mitgliedsland durch eine stärkere Unterstützung in der Flüchtlingskrise und so für Entspannung sorgen.