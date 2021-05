Italiens Glücksspielbetreiber Snaitech steigt in Österreich ein

Der italienische Glücksspielbetreiber Snaitech steigt in Österreich mit der Übernahme von Happybet ein. Das Unternehmen Happybet, das im Eigentum des an der Londoner Börse notierten Glücksspielbetreibers Playtech stand, ist mit einem Umsatz von 19 Mio. Euro und mit 200 Wettstellen in Österreich und in Deutschland präsent. Happybet hat etwa 100 Mitarbeiter und soll nach der Übernahme weiterhin mit seiner Marke in Österreich aktiv bleiben, wie Snaitech mitteilte.

2017 wurde Happybet Teil von Playtech, einem führenden Glücksspielanbieter, der in 24 verschiedenen Ländern vertreten ist und seit 2018 auch Snaitech kontrolliert. Playtech entschied sich, Happybet der Firma Snaitech anzuvertrauen, die in den vergangenen Jahren viel Erfahrung im Glücksspielbereich gesammelt hat.

Mit einem Umsatz von über 520 Mio. Euro im Jahr 2020 und einem Netzwerk von 2.100 Wettstellen zählt Snaitech zu den größten Betreibern in der internationalen Glücksspielszene. In den vergangenen fünf Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen, hat sein Verkaufsnetz konsolidiert und ist dank seiner modernen technologischen Infrastruktur in Europa zum zweitgrößten italienischen Betreiber im Bereich Remote Gaming aufgestiegen.

Der deutsche und der österreichische Markt erreichten 2019 zusammen einen Umsatz im Glücksspielbereich von über 10 Mrd. Euro, für die kommenden Jahre wird mit weiterem Wachstum gerechnet. In beiden Ländern sei der Markt derzeit eher fragmentiert, mit einigen großen und vielen kleinen Anbietern, berichtete Snaitech. "In diesem Kontext hat Happybet dank seiner Online-Lizenzen und des guten Rufs der Marke gute Wachstumschancen", berichtete das italienische Unternehmen.