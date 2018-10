Italien will seine Schulden noch einmal aufblasen

Die EU-Kommission und Italien bemühen sich um Entspannung im Haushaltsstreit. Aber: Die Turbulenzen auf den Finanzmärkten halten an. Der italienische Wirtschaftsminister Giovanni Tria zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass es zu einem "konstruktiven Dialog" mit der EU-Kommission über die Budgetpläne Italiens kommen werde. Es sei dabei wichtig, die Töne der Debatte zu mildern.

Tria stellte am Dienstag dem Parlament in Rom die Finanzpläne der Regierung vor und verteidigte diese erneut gegen Kritik aus Brüssel. Mit dem Budgetentwurf könne Italien das Wirtschaftswachstum aktiv vorantreiben und somit die Kluft gegenüber anderen Länder der Eurozone überbrücken, berichtete Tria. Mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum könne Italien die Arbeitslosigkeit verringern und seine hohe Verschuldung rascher abbauen. Bis 2021 plane das Land die Staatsschuld auf 126,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu drücken. Zehn Jahre nach der schweren Wirtschaftskrise wachse Italien immer noch weniger als die Partner der Eurozone. Dies sei nicht mehr hinnehmbar, meinte Tria.

Italiens Budgetpläne seien "mutig", aber nicht verantwortungslos. "Budgetstabilität kann nur mit sozialer Stabilität erreicht werden", meinte Tria.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker traf am Dienstag mit Italiens Parlamentspräsident Roberto Fico von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Brüssel zusammen. Mit Blick auf den Haushaltsentwurf aus Rom für 2019 sagte ein Sprecher, die Einsendefrist ende am 15. Oktober. Die Kommission müsse ihn dann prüfen.