In dieser Stadt wohnen die meisten Millionäre

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mailand zählt zu den attraktivsten Zielen für Superreiche, die London und andere Finanzzentren verlassen. Laut dem Jahresbericht der Londoner Beratungsfirma Henley & Partners kommt in der lombardischen Metropole ein Millionär auf zwölf Einwohner - mehr als in New York (1:22), London (1:41) oder Rom (1:54). Allein 2025 zogen rund 3.600 neue Millionäre nach Italien, die meisten davon nach Mailand. Sie brachten laut Bericht liquide Mittel von insgesamt etwa 20,7 Milliarden Euro mit, wie die römische Tageszeitung La Repubblica am Samstag berichtete. Unter den Superreichen in Mailand besitzen 182 Personen mehr als 100 Millionen Euro.

Konzentration Reicher treibt Preise Immobilienpreise in die Höhe Experten führen den Erfolg Mailands auf mehrere Faktoren zurück: die zentrale Rolle als globales Zentrum für Business, Mode und Finanzen, attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, sowie eine Erbschaftssteuer von vier Prozent und hohe Lebensqualität. Die hohe Konzentration vermögender Einwohner treibt Preise für Immobilien und Dienstleistungen nach oben und festigt den Status der Stadt als attraktives Ziel für internationale Vermögende. Experten betonen zudem die wirtschaftlichen Effekte: Etwa 15 Prozent der zuziehenden Reichen sind Unternehmer, die neue Firmen gründen und Arbeitsplätze schaffen. Zudem steigern sie durch Investitionen in Luxusimmobilien, Mode, Gastronomie oder Finanzdienstleistungen indirekt die Beschäftigung und stärken den lokalen Aktienmarkt.