Italien könnte 2013 zum Stolperstein werden

Bereits am Montag hat die Meldung, wonach Italiens Regierungschef Mario Monti mit den Wahlen im März abtritt, die Finanzmärkte vorübergehend erschüttert (https://kurier.at/wirtschaft/boerse/der-cavaliere-verschreckt-die-boersen/1.755.503). Das könnte nur ein Vorgeschmack für weitere turbulente Monate sein, meint Markus Wiedemann, Direktor des Asset Management der Liechtensteiner Landesbank. „Die Italiener schätzen Montis Sparpolitik nicht.“ Denn der Preis sei eine hohe Arbeitslosigkeit und eine Rezession, auch nächstes Jahr.

Seit Juli seien zwar die Renditen der Staatsanleihen um zwei Prozentpunkte gefallen. Doch Wiedemann zweifelt daran, dass dies von langer Dauer sei. „Ein Vertrauensverlust der Investoren könnte große Konsequenzen haben.“ Der Experte hält dann den Austritt Italiens und in Folge weiterer Länder aus der Eurozone für wahrscheinlich. Denn der Rettungsschirm könne Italien nicht stabilisieren, dazu sei die Verschuldung von 2000 Milliarden Euro zu groß. „Nur Wachstum würde helfen, damit sich Italien selbst retten könnte.“

Doch dieses ist wie erwähnt nicht in Sicht. „Aktienanleger müssen das ganze Jahr mit Querschüssen aus der Eurozone rechnen“, sagt Wiedemann. Hinzu kämen in den nächsten Wochen die schwierigen Budgetverhandlungen („fiskale Klippe“) in den USA.

Dennoch sollte 2013 erneut bei Aktien mehr zu verdienen sein als bei Staatsanleihen geschweige am Geldmarkt. „Die Zinsen werden bis 2015 tief bleiben“, lautet Wiedemanns Prognose.