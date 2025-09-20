Erstmals seit 2021: Fitch stuft Rating für Italien hoch

Die US-Ratingagentur Fitch hat erstmals seit 2021 das Rating für Italien hinaufgestuft. Unter Berufung auf ein "gestärktes Vertrauen" in den budgetpolitischen Kurs hob die Ratingagentur ihre Bewertung um eine Stufe von 'BBB' auf 'BBB+' an. Der Ausblick bleibt stabil. "Wir haben Italien wieder auf den richtigen Weg gebracht", erklärte der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti am Freitagabend.

Fitch begründete die Aufwertung mit einem gestärkten Vertrauen in Italiens Budget. Die Agentur hob hervor, dass "ein stabiles politisches Umfeld, anhaltende Reformdynamik und der Abbau externer Ungleichgewichte" die Lage Italiens weiter verbesserten.