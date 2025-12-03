IT-KV: Auch dritte Verhandlungsrunde brachte kein Ergebnis

Nach der ergebnislosen dritten KV-Verhandlungsrunde der IT-Branche mit 90.000 Beschäftigten hat die Gewerkschaft GPA am Mittwoch Betriebsversammlungen angekündigt.

Bisherige Angebote der Arbeitgeber seien "inakzeptabel". Diese wollten die Ist-Gehälter gar nicht und die Mindestgehälter um 1,9 Prozent erhöhen. Dabei sei die Branche besser durch die Krise gekommen als die Gesamtwirtschaft - und daher ein deutlich verbessertes Angebot angebracht. Weiterverhandelt wird am 18.12.