Angriff auf Werk von OMV-Beteiligung Borouge: Produktion gestoppt

Der Petrochemiekonzern Borouge, ein Gemeinschaftsunternehmen von OMV und ADNOC mit Sitz in Wien, musste nach einem Angriff des Iran seine Produktion im Werk im Industriegebiet Ruwais in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Montag einstellen.

Nach einem erfolgreichen Abfangen eines iranischen Luftobjektes durch die Luftabwehr hätten herabfallende Trümmerteile Schäden an den Anlagen verursacht, teilte Borouge am Montag mit. Es habe keine Verletzten gegeben, die entstandenen Brände seien vollständig unter Kontrolle gebracht worden.