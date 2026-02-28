Was der Angriff auf den Iran für die Ölversorgung bedeutet

Der von den USA und Israel durchgeführte Angriff auf den Iran könnte die Öl- und Gasförderung im Nahen Osten erheblich stören. Die iranische Energiewirtschaft hat nämlich eine große Bedeutung für die Weltwirtschaft.

Hier einige Fakten zur iranischen Öl- und Gasindustrie:

1. Ölproduktion und Infrastruktur

Der Iran ist der drittgrößte Produzent in der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Sein Anteil am weltweiten Ölangebot beträgt etwa 4,5 Prozent. Die Förderung beläuft sich auf rund 3,3 Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag. Hinzu kommen 1,3 Millionen Barrel täglich an Kondensat und anderen Flüssigkeiten.

Die Kapazität der inländischen Raffinerien liegt dem Beratungsunternehmen FGE zufolge bei 2,6 Millionen Barrel pro Tag. Im vergangenen Jahr exportierte das Land dem Analyseunternehmen Kpler zufolge fast 820.000 Barrel Treibstoff täglich, darunter Flüssiggas (LPG). Dies liegt leicht unter dem Niveau von 2024.

Am Samstag gab es erste Meldungen, wonach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bereits in Erwartung möglicher Lieferausfälle durch den am Samstag begonnenen Militärschlag ihre Exporte erhöht hätten. In welchem Ausmaß dürfte bei einem Treffen am Sonntag entschieden werden.

2. Die Ölpreise steigen

Aufgrund des zu erwartenden Angriffes waren die Ölpreise bereits in den vergangenen Tagen gestiegen. Am Freitag erreichte der Preis für die Sorte Brent mit 73 Dollar je Barrel den höchsten Stand seit Juli 2025.