Internet-Banking: Phishing-Betrüger stahlen 200.000 Euro vom Konto eines Wieners

Das neue Jahr sollte für Herbert W. erfreulich beginnen. Ein Wohnungsverkauf sollte ordentlich Geld in die Kasse spülen. Deshalb loggte sich Herr W. mehrmals mit einem SMS-TAN über das E-Banking-System in sein Konto bei der Bank Austria ein, um den Zahlungseingang zu prüfen.

So auch am Abend des 4. Jänner. Herr W. erhielt eine für ihn „völlig unverdächtige“ TAN-Nachricht, aber das Einloggen gelang erst beim zweiten Versuch. Danach erhielt er eine SMS mit der Aufforderung, er solle ein Einmalpasswort zur Aktivierung seiner Bank-Austria-Bank-Card für Apple Pay eingeben. Das schien Herbert W. aber dann doch verdächtig und er loggte sich wieder aus. Am Morgen des 8. Jänner 2020 erhielt Herr W. dann einen Anruf seiner Kundenbetreuerin.