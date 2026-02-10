Das fünfte Jahr in Folge: 2025 gab es wieder mehr Pleiten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Zahl der Insolvenzen ist 2025 das fünfte Jahr in Folge gestiegen. Es gab 6.809 und damit um 4 Prozent mehr Pleiten als im Jahr davor. "Die drei am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche waren Dienstleistungen und danach fast gleichauf Handel und Bau", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Aussendung vom Dienstag. Allerdings wurden im Vorjahr auch um 4 Prozent mehr Unternehmen registriert als im Jahr davor.

Die meisten Insolvenzen gab es mit knapp 2.000 (1.970) im Vorjahr im Bereich Finanzdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen. Dahinter folgten laut vorläufigen Zahlen der Statistik der Handel (1.125) und die Baubranche (1.097). Auch der Sektor Beherbergung und Gastronomie verbuchte im Vorjahr 898 Firmeninsolvenzen. Für das vierte Quartal 2025 alleine zeigt sich ein ähnliches Bild: Im Sektor Finanzdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen gab es 449 Insolvenzen, im Bau 298, im Handel 276 sowie in Beherbergung und Gastronomie 224. Die Zahl der Pleiten in den einzelnen Sektoren hängt maßgeblich von der Zahl der aktiven Unternehmen in den jeweiligen Bereichen ab. Insgesamt gingen im vierten Quartal 1.669 Unternehmen in die Insolvenz, das waren 2,8 Prozent mehr als im dritten Quartal, jedoch rund 2 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.