86 Jobs weg: Insolvente Baufirma aus OÖ sperrt heute zu
Zusammenfassung
- Die insolvente Malzner Erdbau GmbH in Schiedlberg schließt mit 23. Dezember, 86 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
- Gründe für die Schließung sind nicht kostendeckendes Auftragsvolumen, fehlende finanzielle Mittel und eine negative Fortbestandsprognose.
- Knapp 1,1 Mio. Euro Aktiva stehen 2,7 Mio. Euro Passiva gegenüber, 100 Gläubiger sind betroffen.
Die insolvente Baufirma Malzner Erdbau GmbH in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) schließt mit 23. Dezember. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten in ihrer Dienstag-Ausgabe.
Masseverwalter Christopher Schuster habe die Belegschaft bei einer Betriebsversammlung darüber informiert. 86 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
Viele Großbaustellen wurden nicht bezahlt
Die Gründe seien demnach das nicht kostendeckende Auftragsvolumen und fehlende finanzielle Mittel. Die Zeit des Betriebsurlaubs bis 12. Jänner sei nicht überbrückbar gewesen, die Fortbestandsprognose negativ. Für eine Übernahme fehlten Interessenten.
Die Firma hatte in ihrem Anfang der Vorwoche eingebrachten Konkursantrag auf die allgemeine Rezession und auf Preiserhöhungen, die man nach Auftragsvergaben nicht habe weitergeben können, verwiesen. Auch seien "viele Großbaustellen nicht bezahlt" worden. Knapp 1,1 Mio. Euro Aktiva stehen gut 2,7 Mio. Euro an Passiva gegenüber. Neben der Belegschaft sind 100 Gläubiger betroffen.
