Die insolvente Baufirma Malzner Erdbau GmbH in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) schließt mit 23. Dezember. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten in ihrer Dienstag-Ausgabe.

Viele Großbaustellen wurden nicht bezahlt

Die Gründe seien demnach das nicht kostendeckende Auftragsvolumen und fehlende finanzielle Mittel. Die Zeit des Betriebsurlaubs bis 12. Jänner sei nicht überbrückbar gewesen, die Fortbestandsprognose negativ. Für eine Übernahme fehlten Interessenten.

Die Firma hatte in ihrem Anfang der Vorwoche eingebrachten Konkursantrag auf die allgemeine Rezession und auf Preiserhöhungen, die man nach Auftragsvergaben nicht habe weitergeben können, verwiesen. Auch seien "viele Großbaustellen nicht bezahlt" worden. Knapp 1,1 Mio. Euro Aktiva stehen gut 2,7 Mio. Euro an Passiva gegenüber. Neben der Belegschaft sind 100 Gläubiger betroffen.