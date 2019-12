Insolvente Modekette Jones: Gläubiger segnen Sanierungsplan ab

Indes wird der Schuldenberg am Ende ordentlich groß sein. Es wird von Forderungen in einer Gesamthöhe von EUR 7,919 Millionen Euro auszugehen sein, bisher wurden lediglich Forderungen in einer Höhe von 6,528 Millionen Euro angemeldet. Rund 2,82 Millionen Forderungen hat laut Creditreform eine Bank angemeldet. Das Unternehmen hat vor allem Schulden bei den Dienstnehmern und Vermietern sowie bei ausländischen Lieferanten. Auch die Finanz fordert 560.000 Euro.

"Es ist jedoch noch mit weiteren Anmeldungen zu rechnen", heißt es vom AKV. Laut Plan sollen 33 Jones-Stores in Eigenregie fortgeführt werden. Aktuell werden laut KSV1870 169 Mitarbeiter in dem Familienunternehmen beschäftigt.

Mit Gerichtsbeschluss vom 9. Dezember 2019 wurden Schließungen angeordnet: Betroffen sind der Store am Standort SCS, Vösendorf, und der Store am Standort Europapark, Salzburg, sowie die Teilbereiche (Lager-) Verkauf und Technische Produktentwicklung in der Zentrale in Wien, Modecenterstrasse 22/A4. Allein bei der Europapark BetriebsgmbH soll Jones mit rund 300.000 Euro in der Kreide stehen.