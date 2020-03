Insider: Facebook fährt Pläne für Digitalwährung Libra zurück

Facebook fährt einem Medienbericht zufolge seine umstrittenen Pläne für die Einführung einer eigenen Digitalwährung zurück.

Wie die Technologie-Nachrichtensite "The Information" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, will der US-Konzern die Währung mit dem Namen Libra nicht über das soziale Netzwerk anbieten.