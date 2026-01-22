Wirtschaft

Statistik-Chefin in der ZIB2: Keine andere Inflationsberechnung im Tourismus

PK STATISTIK AUSTRIA "STAATSSCHULDEN, DEFIZIT UND WIRTSCHAFTSLEISTUNG IM 1. HALBJAHR 2025": LENK
Dem Wunsch von Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner erteilte Manuela Lenk eine Absage. Die Statistik Austria unterliege internationalen Regeln und müsse auf die Qualität achten.
22.01.26, 23:07

Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk erteilt dem Wunsch von Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner nach einer Änderung der Berechnung der Inflation in Bezug auf den Tourismus eine Absage. "Das können wir auch gar nicht", denn die Statistik Austria unterliege internationalen Regeln und müsse auf die Qualität achten, erklärte Lenk am Donnerstagabend in der ZIB2 des ORF.

Die Statistik Austria erhebe die Preise in Tourismusregionen in Hotels unabhängig davon, wer dort nächtigt. Hotels herauszurechnen, in denen nur ausländische Gäste nächtigen, sei nicht so einfach. "Wir können das auch nicht wissen", sagte Lenk. 

Zehetner hatte zuletzt angekündigt, die Bedeutung von Tourismus für die Inflationsberechnung gemeinsam mit der Statistik Austria überprüfen zu wollen, da der Tourismus im Fall von ausländischen Gästen wirtschaftlich ein Dienstleistungsexport sei.

