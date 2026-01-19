Teuerung: Warum die Inflation in Österreich so hoch ist
Die Inflation ist weiterhin sehr hoch. Für das Gesamtjahr 2025 beträgt sie 3,6 Prozent – und liegt damit noch weit vom Regierungsziel von 2 Prozent entfernt. Zudem war die Inflation in Österreich im Vorjahr erneut deutlich höher als in fast allen anderen Ländern der Eurozone. Woran liegt das? Was plant die Regierung, um die Inflation zu senken und wann werden wir Konsumentinnen und Konsumenten das zu spüren bekommen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Wirtschafts-Ressortleiter Robert Kledorfer.
Alles klar? "Studio KURIER" - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.
Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – Sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.
Kommentare