Die Inflation ist weiterhin sehr hoch. Für das Gesamtjahr 2025 beträgt sie 3,6 Prozent – und liegt damit noch weit vom Regierungsziel von 2 Prozent entfernt. Zudem war die Inflation in Österreich im Vorjahr erneut deutlich höher als in fast allen anderen Ländern der Eurozone. Woran liegt das? Was plant die Regierung, um die Inflation zu senken und wann werden wir Konsumentinnen und Konsumenten das zu spüren bekommen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Wirtschafts-Ressortleiter Robert Kledorfer.