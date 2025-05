Inflation im April auf 3,1 Prozent beschleunigt

„Wie bereits die jüngste Inflationsschnellschätzung erwarten ließ, stieg die Teuerung in Österreich im April 2025 auf 3,1 %. Neben Strom und Miete sind auch die deutlich teureren Pauschalreisen für den Anstieg verantwortlich", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

"Der Preissprung im Vergleich zum April des Vorjahres geht vor allem darauf zurück, dass die Osterfeiertage mit den Schulferien heuer in den April gefallen sind und damit Preise für Reisen stärker zu Buche schlagen. In der Gastronomie war die Teuerung im April beinahe doppelt so stark wie die allgemeine Inflation, bei Nahrungsmitteln lag sie leicht darunter. Günstigere Treibstoffe wirkten inflationsdämpfend."