Industrie gegen Plastiksackerlverbot von Türkis-Blau

Das am Wochenende von der Regierung angekündigte Verbot von Plastiksackerln, aber auch von Mikroplastik in Kosmetikprodukten stößt auf Unverständnis in der Kunststoffindustrie. "Als Umweltschutzmaßnahme dienen solche Verbote in Österreich nicht, da hierzulande funktionierende Abfallmanagementsysteme dafür sorgen, dass Kunststoff ordnungsgemäß verwertet wird", argumentiert der Fachverband der Chemischen Industrie.

Voraussetzung für Maßnahmen, die der Umwelt tatsächlich nützen, ist eine positive Ökobilanz. Dabei schneide das Papiersackerl aufgrund der Ressourcenintensität bei der Herstellung keineswegs besser ab. Und auch abbaubare Plastiksackerl schaden der Umwelt erst recht, wenn sie im falschen Glauben im Kompostmüll landen, betonte der Fachverband am Montag in einer Aussendung.