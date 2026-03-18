Wie der IMMOunited-Deal von der Kartellbehörde gestoppt wurde

Fast zwei Dekaden lang ein Unternehmen aufzubauen, es groß und erfolgreich zu machen, es verkaufen zu wollen, aber nicht verkaufen zu dürfen – so ist es IMMOunited-Gründer Roland Schmid gegangen. Wir fragen nach, was hinter dem geplatzten Deal steckt.

KURIER: Herr Schmid, nach 19 Jahren IMMOunited: Warum wollten Sie Ihre Firma eigentlich verkaufen?

Roland Schmid: Man will sein Unternehmen eigentlich nie verkaufen, aber ich habe meinen 50. Geburtstag gefeiert, eine dreieinhalbjährige Tochter. Wir sind in einem KI-Zeitalter angekommen, das heißt, die Geschwindigkeit wird deutlich schneller. Und es gab einen spannenden Interessenten, nämlich Scout24. IMMOunited wäre mit diesem Deal bestehen geblieben, Scout24 wäre neuer Eigentümer gewesen. Ich habe mich in dem Konstrukt wahnsinnig wohlgefühlt. Es war alles angerichtet.

So ein Verkaufsprozess zieht sich über Monate – er kam aber dann nicht zustande. Warum?

Der Prozess dauerte tatsächlich eineinhalb Jahre. Im März 2025 war das große Signing und eigentlich Teil eins des großen Prozederes. Es ist in Österreich üblich, dass man über die Kartellbehörden oder die Bundeswettbewerbsbehörde gehen muss, wenn das verkaufte Unternehmen mehr als fünf Millionen Umsatz macht.

Im Prozess kam es dann zu einem Nein.

Es kam kein klares Nein, aber es gab viele Verzögerungen und es rennt einem die Zeit davon. Es gab zu viele Auflagen, die offengeblieben sind bis zur Frist am 13. Dezember. Es wurde uns ganz klar signalisiert: Im Zweifel müssen wir untersagen. Aber ist einmal untersagt, war es das. Um Gespräche neu anfangen zu können oder andere Lösungen zu diskutieren, haben wir zurückgezogen. Weil aber jeder neue Versuch wieder vor der Wettbewerbsbehörde gelandet wäre, haben wir im Jänner beschlossen, es endgültig sein zu lassen. Das heißt, letztlich war es rechtlich keine Untersagung, es war ein Zurückziehen des Prüfungsantrags unsererseits. Faktisch bedeutet es aber für mich: Ich wollte mein Unternehmen verkaufen und konnte nicht.