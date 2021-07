Immofinanz putzt sich für Hochzeit mit CA Immo heraus

Trotz aller Unkenrufe setzt der börsennotierte Wiener Immobilienentwickler Immofinanz seinen Kurs Richtung Fusion mit dem Mitbewerber CA Immo fort. Nachdem am Ende des Vorjahrs die Anlegerklagen aus der Ära Karl Petrikovics mit einer Entschädigungszahlung (64,8 Millionen Euro) aus der Welt geschafft wurde, kam es am Donnerstag zu einer Einigung mit den Aktionären der früheren Schwesterfirma Immoeast. Sie erhalten als Nachbesserung für den damaligen Aktienumtausch insgesamt 54 Millionen Euro.

"Die Anlegerklagen haben eine enorme Belastung unserer Ressourcen bedeutet. Diese Themen der Vergangenheit sind jetzt erledigt", sagt Immofinanz-Chef Oliver Schumy zum KURIER. Zugleich wurden weitere Hausaufgaben erledigt.

So wurden die Mietrenditen in Schuss gebracht, die Personalkosten um 15 Prozent gesenkt und die Finanzierungskosten um 21 Millionen Euro. Die Auslastung der Shoppingcenter ("Vivo") wurde auf 95 Prozent erhöht, die der Bürokomplexe ("Myhive") auf gut 90 Prozent.

Doch ein Klotz am Bein muss noch verkauft werden: das Russland-Portfolio. Immobilienwert: eine Milliarde Euro. Etwa 25 Interessenten haben sich bisher gemeldet.

"Zu einem gemeinsamen Unternehmen, das auf dem EU-Markt tätig ist, passt ein erheblicher Wertansatz in einem außereuropäischen Land mit hoher Volatilität nicht ", sagt Schumi zum KURIER. "Wir bleiben bei unseren Fusionsplänen. Es ist die Chance, in den Top drei in Europa aufzusteigen." Mit 26 Prozent Anteil ist die Immofinanz größter Einzelaktionär der CA Immo. Das heißt: Ohne Immofinanz wird schon jetzt bei der CA Immo kein Stein mehr bewegt.