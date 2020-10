Wie können Erhaltungsarbeiten durchgesetzt werden?

Ich wohne in einer Reihenhausanlage in Wien, an der Wohnungseigentum begründet wurde. Ein neuer Miteigentümer, der selten anwesend ist, hat sein Reihenhaus seiner Mutter zur Verfügung gestellt, die darin ein Nachhilfeinstitut betreibt. Nachmittags kommen stündlich 5 bis 10 Schulkinder zur Nachhilfe, die Mütter warten in der Grünanlage. Wir fühlen uns durch den Parteienverkehr belästigt. Was können wir tun?

Sigrid Räth: Wenn den Kindern in einem Objekt Nachhilfe gegeben wird, in dem der Wohnzweck überwiegt, kann man nur gegen Lärmbelästigung vorgehen. Wenn ein Reihenhaus ausschließlich oder überwiegend für das Nachhilfeinstitut verwendet wird, handelt es sich um eine widmungswidrige Verwendung und jeder Miteigentümer kann mit Unterlassungsklage vorgehen. Für eine Umwidmung muss die Zustimmung sämtlicher Miteigentümer vorliegen. Wenn ein Miteigentümer die Zustimmung verweigert, besteht die Möglichkeit, dass der änderungswillige Miteigentümer einen Antrag auf Ersetzung der Zustimmung einbringt. In einem derartigen Verfahren können die nicht zustimmungswilligen Miteigentümer vorbringen, wodurch sie sich beeinträchtigt fühlen.