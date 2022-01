Tante Emma: Neue Greißlereien von Wien bis Vorarlberg

So was hat hier schon immer gefehlt, sagen die einen. So was wollten wir immer schon machen, die anderen. Was die Einwohner des malerischen Winzerortes Jois im nördlichen Burgenland lange vermisst haben, kredenzten ihnen Caro und Michael Höffken kürzlich mit ihrem neuen, hippen Laden – der „Weinx1 Greißlerei“, direkt an der Bundesstraße.

Weinx1 in Jois