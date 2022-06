Staatspreis Design: Höchste Auszeichnung für Kreative

Der Sonderpreis „Spaces & Environment“ ging an die Weinmanufaktur Clemens Strobl in Kirchberg am Wagram in Niederösterreich (Foto ganz oben). Zwei lang gestreckte Giebelhäuser treffen hier aufeinander. Das eine wurde aufwendig restauriert und entkernt, das andere neu errichtet. Verbindendes Element ist eine Stahlkonstruktion und der Verkostungsraum.

Der Sonderpreis „DesignImpact-Concepts“ ging an Designkonzepte: für eine neue Produktionsmethode zur Erzeugung dreidimensionaler textiler Oberflächen; einen Fußballschuh für Ghana und eine 3D-Beinprothese für Alpinsport.