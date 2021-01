Neue Adresse für Konzerte in Wien

Im dritten Gemeindebezirk in Wien entsteht die neue Event-Arena für Großveranstaltungen der Wien Holding. Als Sieger im EU-weiten, offenen Architekturwettbewerb konnten sich die Wiener Architekten Christian Kronaus, Peter Mitterer und Reinhardt Gallister gegen 47 andere Projekte aus Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz durchsetzen.

Siegerprojekt

„Das Siegerprojekt weist in seiner baukünstlerischen Lösung eine hervorragende Qualität auf. Das Raum- und Funktionsprogramm, die Lage der einzelnen Nutzungsbereiche und deren schlüssige Verknüpfung miteinander, die Funktionalität der Erschließung im Äußeren und Inneren sowie die Flexibilität für unterschiedliche Veranstaltungsformate sind sehr gut erfüllt“, so die Expertise des Preisgerichts unter dem Vorsitz von Architekt András Pálffy. „ Gleichzeitig hat das Siegerteam das Ziel der Ausloberin einer ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen sowie energieeffizient betreibbaren Multifunktionsarena in hohem Ausmaß erreicht.“

Kostendeckel: 250 Mio. Euro

Auch der im Architekturwettbewerb vorgegebene Kostendeckel für Rohbau, Technik, Ausbau und Außenanlagen von 250 Millionen Euro netto wurde vom Wiener Architektenteam eingehalten.

Wie es weitergeht?

„Bis in den Herbst 2021 hinein wird das Siegerprojekt nochmals auf Herz und Nieren geprüft, optimiert und fein geschliffen“, erklärt Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer. Dann sollen auch der konkrete Kostenrahmen des Projektes festgemacht und ein passender Zeitplan festgelegt werden. Dieser Projektoptimierungsprozess wird bis in den Herbst 2021 hinein andauern.

20.000 Zuschauer werden Platz haben

Wenn die neue Eventhalle fertig ist, soll sie rund 20.000 Zuschauer fassen und für Konzerte, Shows und Sportveranstaltungen genutzt werden. Damit auch Sportveranstaltungen stattfinden können, ist die Halle innen oval. 2025 soll der Bau fertig sei, der Vollbetrieb mit Veranstaltungen und Events wird dann ein Jahr später starten.

Design und Architektur