Muss ich für die Sanierung der Garage selbst aufkommen?

Ich habe 1971 eine Eigentumswohnung gekauft – jeder hat bis dato seine Fenster für sich saniert. Nun soll eine neue Vereinbarung unterzeichnet werden, in der steht, dass man auch für die Garage – ich nutze einen Garagenplatz – selbst aufkommen muss. Damit bin ich aber nicht einverstanden.

Grundsätzlich stehen Fenster im Allgemeineigentum. Jeder Wohnungseigentümer hat sich anteilig an der Sanierung dieser zu beteiligen. Es kann jedoch zu einer abweichenden Kostenvereinbarung kommen, die der Schriftform bedarf. Zu einer solchen dürfte es bezüglich der Fenster gekommen sein. Die Erneuerung von alten Fenstern und Türen, die dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechen, verlangt regelmäßig eine Erhaltungsarbeit, die der Gemeinschaft obliegt ( 5 Ob 210/01w). Auch bei der Sanierung des Dachs, der Fassade oder beispielsweise der Hebebühne einer Garage handelt es sich um allgemeine Teile, deren Kosten von den Wohnungseigentümern im Verhältnis ihrer Anteile zu tragen sind. Auch dann, wenn sie nicht direkt betroffen sind. Die Vereinbarung eines abweichenden Aufteilungsschlüssels bedarf der Zustimmung aller Wohnungseigentümer.

Ich vermiete gewerblich genützte Flächen. Nach fünf Jahren will ein Mieter nun seine Kaution von 18.000 Euro retour. Er nahm damals eine selbst eingebaute Anlage mit, obwohl im Vertrag stand, dass er diese zu belassen hat. Wir vereinbarten damals mündlich, dass ich, weil er die Anlage vertragswidrig doch mitgenommen hat, die Kaution einbehalte. Was kann ich tun?

Zunächst ist der Mietvertrag genau zu prüfen. Was wurde betreffend Investitionen genau vereinbart. Wurde als Gegenzug für die Anlage weniger an Miete verrechnet? Weiters wäre es wichtig zu wissen, ob durch die Entfernung der Anlage ein Schaden an dem Bestandsobjekt entstanden ist. Ist er dokumentiert? Oft findet sich in Mietverträgen von Gewerbeobjekten der Passus, dass vom Mieter in das Bestandsobjekt getätigte Investitionen, sofern sie ohne Schaden entfernt werden können, von ihm bei Beendigung des Mietverhältnisses mitzunehmen sind. Ist die Mitnahme ohne Schaden unmöglich, muss es im Objekt verbleiben. Die mündliche Vereinbarung ist ebenfalls von Relevanz. Dennoch ist zu empfehlen, derartige Vereinbarungen schriftlich festzuhalten oder zumindest bei Übergabe des Bestandsobjektes Zeugen hinzuzuziehen. Die Kaution verjährt nach 30 Jahren und ist daher lange nach Rückgabe rückforderbar.