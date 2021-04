So spektakulär wurde in Österreich renoviert

In Windeseile ein Schuhgeschäft gestaltet und eingerichtet

Jeannette-Renée Mang hatte den Boden in ihrem neuen Geschäft schon entfernt, da war der Mietvertrag noch gar nicht unterschrieben. Denn alles musste schnell gehen. Die 40-Jährige ist Geschäftsführerin eines Online-Schuhhandels. Da ihre Kunden nach einem stationären Geschäft fragten, entschied sie sich im Sommer 2020, eine Immobilie zu suchen. Fündig wurde Mang in der Wiener Innenstadt – in einem Gebäude aus dem 14. Jahrhundert. Das 45 Quadratmeter große Lokal war alles andere als bezugsfertig. „Wir mussten alles neu machen. Dafür hat mir der Vermieter zwei Monate mietfrei geschenkt“, so Mang. Das war Ansporn für sie, die Renovierung in der Zeit durchzuziehen. „Es war eine Herausforderung, die Handwerker so schnell und kostengünstig zu bekommen.