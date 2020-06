Eine Frage der Lage

Es gibt nur drei wirklich wichtige Kriterien, um den Wert einer Immobilie zu bemessen, nämlich Lage, Lage und – die Lage: so lautet zumindest seit jeher das Mantra der Immobilienwirtschaft. Gilt das heute noch immer uneingeschränkt? „Ja, allerdings gab es früher sehr gute Lagen und sehr schlechte Lagen, das gibt es heute nicht mehr, in Wien hat jeder Bezirk gute Lagen“, ist Sonja Kaspar von Otto Immobilien überzeugt. Elisabeth Rohr, Geschäftsführerin der Immobilienagentur Elisabeth Rohr Real Estate, beobachtet, dass sich das, was der Begriff gute Lage fasst, verändert hat. „Heute ist damit gemeint, dass eine U-Bahnstation und ein Markt in der Nähe ist.“ Bereits von der U1-Verlängerung profitiert hat zum Beispiel Oberlaa im 10. Bezirk, auch jene Bereiche, wo neue U2- und U5-Stationen entstehen, werden aufgewertet.

Aufstrebende Grätzel in Ottakring