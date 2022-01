Design der Woche: Designer-Straßenlampe für's Wohnzimmer

Zufällige, spontane Begegnungen auf der Straße sind eigentlich am schönsten, wenn auch momentan leider dünn gesät. Mit „Big Lebow“ bringt man genau diese Spontanität von draußen nach drinnen. Ob man die gebogene Stehlampe an den Esstisch stellt, neben die Couch oder an eine ganz andere Stelle, Big Lebow beugt die Szene wie eine ganz besondere Straßenlaterne. Der kraftvolle Bogen dieser Stehlampe besteht genauso wie der schwere Fuß aus pulverbeschichtetem Stahl. Das sanfte und dimmbare Licht der LED-Lampen wird von den verstellbaren Schirmen reflektiert. Daher wirkt es so, als ob sie schweben und den Bogen nach oben steigen. Hübsch und praktisch zugleich. Die unterste Lampe spendet ideales Leselicht, während die anderen zusätzliche Atmosphäre schaffen.

Die Lampe von Sitzsack-Experte Fatboy entstand in Zusammenarbeit mit dem Designduo Kranen/Gille. Die Niederländer sind immer auf der Suche nach dem nächsten Designklassiker und haben sich auf archetypische, kraftvolle Entwürfe spezialisiert, die sich auf den Ursprung des Produkts beziehen.

„Big Lebow“ gibt es in den Farben Anthrazit, Banana Yellow (im Bild) und Light Grey. Die Leuchte kann man bereits vorbestellen, erhältlich ist sie ab März 2022 um € 1.399,- über www.fatboy.com.