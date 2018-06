Das IMMO Fest des Jahres: WM im Fokus

Vor dem Startschuss wurde der Mannschaft (und den Gästen) mit einer gepfefferten Samba-Einlage auf der Bühne des Kursalons Wien eingeheizt.

Zum vierzehnten Mal fanden sich über 300 Vertreter der Immobilienbranche im Kursalon Wien zum IMMO KURIER-Sommerfest ein, das diesmal ganz im Zeichen der WM stand. Die Fußball-Fans unter den Gästen mussten keine Kompromisse schließen: In lockerer Atmosphäre wurden Kontakte geknüpft und vertieft, zugleich konnte das spannende Spiel zwischen Brasilien und Serbien live auf einem Großbildschirm verfolgt werden. Durch den Abend führte Moderatorin Claudia Stradner gemeinsam mit IMMO Chefin Sandra Baierl und KURIER Gesamtanzeigenleiter Stefan Lechner. Die Feierlaune hielt bis in die späten Stunden. Das südamerikanische Flair zog sich vom Bildschirm über die Bühne bis zum Teller.

Tanz und Kulinarik

Zum Auftakt des Abends brachte die energische Samba-Show von Valmir Lira und Daniela Procopio & Team mit Tanzeinlage und rhythmischen Trommel-Klängen den Kursalon am Rande des Stadtparks in Stimmung. Auch das Tanzbein so mancher Besucher wurde im Takt der dynamischen Musik unauffällig unter den Esstischen mitgeschwungen. Auf den Tischen sorgten farbenfrohe, an das Match angelehnte Gustostückerl, für eine liebevoll dekorierte Tafel. Das ausgezeichnete Catering von DO&CO kitzelte den Gaumen aller Besucher: Österreichische Köstlichkeiten wurden durch lateinamerikanischen Spezialitäten wie Bife Ancho und serbischen Leckereien wie Pljeskavica abgerundet. Für den passenden Wein sorgten gute Tropfen der Weingüter Schloss Gobelsburg, Scheiblhofer, Rainer Wess und Nittnaus. Untermalt wurde der gelungene Abend mit einem unterhaltsamen Gewinnspiel. Die Gäste duften auf den Halbzeit-Sieger des laufenden Matchs tippen. Am Ende strahlte ein glücklicher Gewinner über ein Crossmedia-Paket, bestehend aus einer Anzeige im IMMO KURIER, auf immo.kurier.at und einem Kurzbericht in IMMO TV.