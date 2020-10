Das Haus, das ohne Heizung auskommt

Da das Temperaturempfinden sehr individuell ist, kann eine stromerzeugende Fotovoltaikanlage am Dach zusätzlich Wärme erzeugen. „Unter den Parkettböden sind Matten verlegt, die mittels Strom aktiviert werden können. So steigt die Temperatur.“ Die Kosten für diese Bauweise sind in etwa dieselben, wie bei herkömmlichen Bauten. Stoppel: „Eingespart werden allerdings Wartungs- und laufende Betriebskosten, da der Strom am Dach produziert wird“, erklärt Stoppel. Warum baut also nicht jeder so? Den Grund dafür sieht der Architekt in den geringen Erfahrungswerten.

Trend: hochtechnisierte Häuser