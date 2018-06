Darf ich meine zwei Wohnungen zusammenlegen?

Reparatur

In unserer Eigentumsanlage sind diverse Geschäftslokale untergebracht. Bei Beendigung der Mietverhältnisse kommt es regelmäßig vor, dass die Geschäftsschilder von den Mietern nicht ordnungsgemäß entfernt werden; zum Beispiel Bohrlöcher nicht verschlossen werden. Wie kann ich als Eigentümer, der nicht Vermieter des Geschäftslokals ist, dagegen vorgehen?

Grundsätzlich handelt es sich hier um eine interne Verpflichtung des Mieters, die nur die Parteien des gegenständlichen Mietvertrages betrifft. Die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Rückstellung müsste daher primär von jenem Wohnungseigentümer eingefordert werden, der den Vertrag mit ihm abgeschlossen hat. Allerdings werden durch die Beschädigungen der Hausfassade allgemeine Teile der gemeinsamen Liegenschaft und damit die Interessen aller Eigentümer tangiert. Für diese Schäden hat im Verhältnis zur Eigentümergemeinschaft sehr wohl der betreffende Wohnungseigentümer, der Vermieter war, aufzukommen und die Gemeinschaft schad- und klaglos zu halten.

Umbau

Wir sind Eigentümer zweier Wohnungen und wollen diese zusammenlegen. Beim Ankauf wurde uns das Recht dazu erteilt. Nun hat uns die Hausverwaltung mitgeteilt, dass wir die Zustimmung aller anderen Eigentümer dazu benötigen. Stimmt das?

Richtig ist, dass eine solche Zusammenlegung von Wohnungen der Zustimmung der übrigen Eigentümer bedarf. Sofern diese Zustimmung nicht vorliegt, etwa weil sie dazu bereits in ihren eigenen Kaufverträgen oder im Vertrag ihre Zustimmung zu solchen Änderungen erteilt haben, müsste die Zustimmung von jedem einzelnen gesondert eingeholt werden. Die Hausverwaltung kann beim Einholen der Unterschriften allenfalls behilflich sein. Es kommt in diesen Fällen auch nicht darauf an, ob die Zusammenlegung der Wohnungen nach außen hin gar nicht sichtbar ist und daher eigentlich niemanden stört. Es werden allgemeine Teile in Anspruch genommen und dafür müssen grundsätzlich alle Eigentümer zustimmen. Weigert sich einer, kann dessen Zustimmung durch das Gericht unter bestimmten, im Gesetz geregelten Voraussetzungen, ersetzt werden.