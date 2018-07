Almhütten, Jagdhäuser und Forstgüter: Auf in die Alpen!

Tag und Nacht läutet bei Frau Monika das Telefon. Vor ein paar Tagen hat sie eine kleine Almhütte in der Steiermark zum Verkauf inseriert. Ein Holzhaus mit 40 Quadratmeter Wohnfläche und kleinem Garten in Sonnenlage. Dazu eine wunderbare Aussicht auf die Fischbacher Alpen. Der Strom kommt aus einem Aggregat und einem Solarpanel, und das Wasser von einer Quelle. Preis: 79.000 Euro. „Die Nachfrage ist ein Wahnsinn. Die Almhütte werde ich schnell verkaufen können“, sagt Frau Monika.

Nirgendwo sind Menschen näher an der Natur, an Stille und dem einfachen Leben als in den Bergen. Für gehetzte Städter kann es ein Hochgenuss sein, wenn das Handy mal keinen Empfang hat und die Kühe vor dem Schlafzimmer weiden. Doch Immobilien in alpinen Gegenden wie Almhütten, Forsthäuser und Jagdhütten sind ein seltenes Gut. Wenn Objekte überhaupt verkauft werden, erreichen sie meist Spitzenpreise. Die Erklärung: Hütten werden im Regelfall nur mit viel Grundfläche, also gemeinsam mit Almböden für Weidevieh, Forst- und Jagdflächen, veräußert – und das hat seinen Preis. Die Almhütte von Frau Monika ist deshalb eine große Ausnahme. Makler Fridolin Angerer von Spiegelfeld Immobilien: „Seit dem Ausbruch der Finanzkrise haben sich die Preise für Almen, Forst- und Jagdobjekte beinahe verdoppelt.“

Almen sind mit vielen Emotionen verbunden. Jede Alm hat jahrhundertealte, von Generation zu Generation weitergegebene Weiderechte. Besitzer geben solche Objekte nicht so einfach her. „Wenn etwa eine Jagd frei wird, dann ist die Nachfrage groß. Die Interessenten sind nicht nur ältere Herrn mit Gamsbart, sondern auch urbanes Publikum“, sagt Georg Schöppl, Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) im Gespräch mit dem KURIER (siehe unten).

Diese Erfahrung hat auch Fridolin Angerer gemacht. Wenn der Immobilienmakler Kunden empfängt, dann kann es vorkommen, dass er mit ihnen auf die Pirsch geht. Kürzlich wanderte Angerer mehrere Stunden mit einer deutschen Unternehmerfamilie durch die südöstlichen Ausläufer des Toten Gebirge in Oberösterreich. Zwischen 1300 und 2400 Meter Seehöhe liegt das Forst- und Jagdgut Stubwies.