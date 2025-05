Für 7,12 Mio. Euro: Hier wurde 2024 die teuerste Wohnung verkauft

Die meisten Wohnimmobilientransaktionen nach Bezirken gab es laut Auswertung in der Stadt Graz (2.283). Dahinter folgten die Stadt Linz (1.071) sowie Innsbruck-Land (1.070). Auf Platz vier reihte sich Salzburg-Stadt (1.054), Platz fünf ging an Wien-Donaustadt (953).

Teuerste verkaufte Wohnung in Kitzbühel

Bei den hochpreisigsten Wohnungen machte 2024 ein Objekt in Kitzbühel in Tirol mit 7,12 Mio. Euro das Rennen - bekanntermaßen ein teures Pflaster. 6,65 Mio. Euro legte eine Person für eine Dachgeschosswohnung im 1. Bezirk in Wien (Innere Stadt) auf den Tisch, in Salzburg-Stadt wurde eine Wohnung um 4,15 Mio. Euro verkauft.