Grenzen setzen: Wie Sie den passenden Zaun fürs Grundstück finden

So gibt es in den meisten Regionen klare Richtlinien, wie hoch ein Zaun entlang der Grundstücksgrenze sein darf. Symbolische Zäune, die nur zur Kennzeichnung des Grundstücks dienen, sind oft bloß 40 bis 90 Zentimeter hoch, während eine Sichtschutzeinfriedung 170 bis 200 Zentimeter, in Wien und Kärnten gar 250 Zentimeter (einschließlich Stützmauer), erreichen darf.

Aber Achtung: Zäune entlang von Straßen, also öffentlicher Fläche, dürfen, je nach Bundesland, oft nicht höher als 150 Zentimeter sein (in Burgenland gilt Sockel bis 60 Zentimeter und durchschaubare Einfriedung des Vorgartens bis 90 Zentimeter). Hinsichtlich individuell erlaubter Höhe und Gestaltung ist es also ratsam, sich bei der Baubehörde vorab zu informieren. Auf alle Fälle sind Zäune bis zu einer Höhe von zwei Metern (in Kärnten und Wien bis zu 2,5 Metern) zwar anzeige-, aber nicht bewilligungspflichtig. Weder einer Baubewilligung noch einer -anzeige bedürfen Einfriedungen bis zu einer Höhe von insgesamt 1,50 Metern (in Vorarlberg bis zu 1,80 Metern).

Und dann gibt es noch das Nachbarschaftsrecht

Dieses sieht vor, dass auf der rechten Seite des Grundstücks – von der Straße aus gesehen – eine Abgrenzung vorhanden sein muss, um es vom Nachbarn zu separieren. Was die hintere Grundstücksgrenze anlangt, gibt es keine expliziten Vorschriften, sodass hier meist einvernehmlich zwischen den Nachbarn entschieden wird. Gehören Zäune beiden Nachbarn, teilen sich auch beide Parteien nicht nur die Kosten für die Errichtung, sondern auch die für die Instandhaltung.