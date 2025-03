Die Branche atmet auf: Es gibt wieder mehr Interesse an Eigentum

Der Wiener Wohnungsmarkt erholt sich. Eine Aufwärtstendenz ist deutlich erkennbar, insbesondere die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist spürbar gestiegen und auch das Interesse an Anlegerwohnungen ist wieder größer als 2023 und 2024. Die ohnehin starke Nachfrage im Mietsegment ist unverändert hoch.

Aktuell schlägt sich die positive Entwicklung vor allem in deutlich kürzeren Vermarktungszeiten sowie wenigen Kaufpreisverhandlungen der Wohnungssuchenden nieder: „Die Wohnungen in den wenigen derzeit fertiggestellten Neubauprojekten werden inzwischen wieder deutlich rascher verkauft“, so Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Immobilien Gruppe.