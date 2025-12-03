Mietmarkt: So schwer ist es aktuell eine Wohnung zu finden

Der österreichische Immobilienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Immer mehr Menschen wollen sich räumlich verändern. Eine Umfrage im Auftrag von sReal zeigt: Mietinteressenten haben aktuell deutlich größere Schwierigkeiten bei der Suche nach der passenden Wohnung als Kaufinteressenten.

70 Prozent der suchenden Mieter nennen den starken Wettbewerb als große Herausforderung: Auf ein Objekt gibt es sehr viele Anfragen – bei Besichtigungsterminen gibt es viel Konkurrenz – und damit gehen auch viele Wohnungssuchende leer aus. „Gerade Familien haben es oft schwer, in Städten Mietwohnungen mit ausreichender Zimmeranzahl zu finden“, sagt sReal-Prokurist Nino Lutz.