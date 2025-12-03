Mietmarkt: So schwer ist es aktuell eine Wohnung zu finden
Zusammenfassung
- Das Angebot an Mietwohnungen in Wien ist knapp, was zu großem Konkurrenzdruck bei Besichtigungen führt.
- Leistbare Mietwohnungen sind besonders in Ballungszentren wie Wien und Tirol stark nachgefragt, vor allem für Familien.
- Viele bevorzugen Eigentum gegenüber Miete, schrecken aber vor der notwendigen Verschuldung zurück.
Der österreichische Immobilienmarkt nimmt wieder Fahrt auf. Immer mehr Menschen wollen sich räumlich verändern. Eine Umfrage im Auftrag von sReal zeigt: Mietinteressenten haben aktuell deutlich größere Schwierigkeiten bei der Suche nach der passenden Wohnung als Kaufinteressenten.
70 Prozent der suchenden Mieter nennen den starken Wettbewerb als große Herausforderung: Auf ein Objekt gibt es sehr viele Anfragen – bei Besichtigungsterminen gibt es viel Konkurrenz – und damit gehen auch viele Wohnungssuchende leer aus. „Gerade Familien haben es oft schwer, in Städten Mietwohnungen mit ausreichender Zimmeranzahl zu finden“, sagt sReal-Prokurist Nino Lutz.
Das Gefühl einer hohen Wettbewerbsdrucks wird besonders in Wien und Tirol wahrgenommen. „Vor allem kleine, leistbare Mietwohnungen in Ballungszentren sind stark nachgefragt“, so Lutz. So ist die Leistbarkeit für 89 Prozent der Mietinteressenten und 84,5 Prozent der potenziellen Käufer die größte Herausforderung.
77 Prozent würden einer Wohnstudie von Integral im Auftrag von sReal zufolge lieber Kreditraten als die monatliche Miete bezahlen, damit ihnen das Zuhause nach der Rückzahlung gehört. 73 Prozent geben allerdings an, dass die notwendige Verschuldung sie abschreckt. Für sie bietet es sich an, eine Finanzierungsberatung in Anspruch zu nehmen, um zu wissen, welche Belastung konkret auf sie zukommt.
Kommentare