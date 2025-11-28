Energieeffiziente Immobilien sorgen nicht nur für niedrige Betriebskosten, sie machen sich auch besser im Verkauf und in der Vermietung. Das beobachten Makler schon seit einiger Zeit, nun bestätigt das auch eine aktuelle Gallup-Umfrage im Auftrag von Raiffeisen Immobilien.

Das Ergebnis der Umfrage

Für 66 Prozent der Befragten ist es wichtig, in einem nachhaltigen Gebäude zu leben. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Wunsch bei den 20- bis 30-Jährigen. Käufer sind auch bereit, mehr für eine Immobilie zu zahlen, die mit einer Solaranlage (55 Prozent) oder einer Wärmepumpe (41 Prozent) ausgestattet ist.