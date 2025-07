Wer entscheidet über Änderungen an der gemeinsamen Wegbeleuchtung?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um einen Zufahrtsweg geht, der aus Sicht einiger Miteigentümer mangelhaft beleuchtet ist.

FRAGE: Ich habe ein Reihenhaus, daran ist kein Wohnungseigentum begründet, nur das Grundstück für die Zufahrt und Erschließung der Häuser steht im gemeinsamen Miteigentum aller Eigentümer.

Der Weg zu den Häusern ist seit Errichtung schlecht ausgeleuchtet. Die anderen Miteigentümer wollen die Beleuchtung verbessern und eine zusätzliche Lampe errichten. Ist das eine Frage der ordentlichen Verwaltung? Wer entscheidet darüber?