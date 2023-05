Das Liquifer-Team um Barbara Imhof, Waltraut Hoheneder und René Waclavicek wartete schon vor rund zehn Jahren mit dem „Self-deployable Habitat for Extreme Environments – SHEE“ mit einem kleinen Weltraum-Habitat auf und war im Rahmen des EU-Projekts „EDEN ISS“ an Entwicklung und Betrieb eines Gewächshauses in der Antarktis beteiligt. Jetzt denkt man in größeren Dimensionen.