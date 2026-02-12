Baustart beim Kurpark Oberlaa: Neue Wohnungen für Favoriten

Noch ist es recht ruhig in der Kurbadstraße in Wien-Favoriten, der süße Backduft der naheliegenden Produktionsstätte der Kurkonditorei Oberlaa weht uns beim Lokalaugenschein um die Nase. Jahrelang lag das Viertel im Dornröschenschlaf, doch in Kürze wird neben der Therme Wien auf einem dreieinhalb Hektar großen Areal zwischen Kurpark und Kurbad- und Fontanastraße direkt an der U1-Endstelle Oberlaa rege Betriebsamkeit herrschen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Haidvogl Die Fläche neben der Kurkonditorei Oberlaa wirkt heute noch trist.

Schon jetzt werden Baumaschinen, Container und Material angeliefert. In den nächsten Wochen beginnt der Aushub für das erste Baufeld, womit der schon lange angekündigte Baustart für das Quartier Kurbadstraße nun endlich erfolgt. Bis Herbst 2028 entsteht hier im südlichen Wiener Stadtgebiet ein gemischt genutztes Quartier mit rund 600 Wohnungen, zwei Drittel davon werden gefördert errichtet. Auf einer der Liegenschaften entsteht ein Gemeindebau-Neu. Auch der von den Anrainern lang ersehnte Nahversorger soll mit der Neubebauung endlich einziehen. Weitere Angebote für das tägliche Leben wie zum Beispiel Gastronomie, Friseur, Kindergarten und Ordinationen werden ebenso zur Verfügung stehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Berger + Parkkinen Auf der Dachterrasse des Gemeindebaus-Neu sind Sitzgelegenheiten und Hochbeete geplant.

Im Grünen und doch urban 15 Minuten in die Innenstadt – 15 Sekunden in die Natur: Der große Vorteil dieses neuen Stadtviertels ist die direkte Anbindung an die U1 und gleichzeitig der direkte Zugang zum Kurpark Oberlaa. Auch innerhalb des Projektgebietes sind großzügige Grünräume geplant. Was das Viertel rund um die Therme weiter aufwerten wird. Denn viele Jahre lag diese fast durchgehend versiegelte Fläche brach bzw. wurde vorwiegend als Parkplatz genutzt. Autos wird man hier nach Fertigstellung kaum noch sehen. Die Verbindungswege und Freiräume zwischen den Bauten bleiben autofrei. Parkplätze werden ausschließlich unterirdisch errichtet, wodurch zusätzliche Flächen für Grün und Aufenthalt gewonnen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Grafik

Wärme aus der Therme Auch die Wärmegewinnung für das Quartier ist nachhaltig: Rund 80 Prozent der Heizleistung wird mit Abwärme der benachbarten Therme Wien erzielt. Der Rest stammt aus der Fernwärmeversorgung der Stadt Wien bzw. aus dem Einsatz von Wärmepumpen. Der Aushub für die Neubauten wird im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft von der Wienerberger AG zur Ziegelherstellung genutzt.

Die einzelnen Baukörper sind gestaffelt und zwischen sechs Meter und höchstens 25 Meter hoch. Im Westen, beim Eingang zum Kurpark, sind eingeschoßige Bauten geplant. Die Bauhöhen steigen kontinuierlich an bis zum mehr als 50 Meter hohen Taba-Tower , der in den 1970er-Jahren als Hotel errichtet und vor Kurzem zum Wohnturm umgebaut wurde, und fallen im Osten und zur Flaniermeile im Süden hin wieder ab. Hinter dem Projekt stehen gemeinnützige Wohnbauvereinigungen und gewerblichen Bauträger: GEWOG, at home Immobilien, GESIBA, WIGEBA, Gartenheim sowie die WBV-GPA.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © nonconform / ARGE Butter/Dill Wohngemeinschaften für Senioren bietet der Verein WOAL.