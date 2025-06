Alles Zitrone: Frische und Farbe für Ihr Zuhause

Warum zieht uns die saure Frucht gerade jetzt in ihren Bann? Mit Sicherheit liegt es auch an der Farbe. Zitronengelb ist der Inbegriff des Sommers – frisch, strahlend und voller Lebensfreude.

Der Lemon-Trend bringt mediterrane Leichtigkeit in unsere vier Wände und sorgt im Handumdrehen für eine sonnige Atmosphäre. Da Zitronen in unseren Breitengraden nur in Kübeln gedeihen und nicht in der freien Natur, versinnbildlichen sie ein mediterranes Lebensgefühl.

Ob als Textil – hier reicht der Bogen vom Sessel (im Bild ganz oben: Sessel Fiona um

€ 499,99 bei Tchibo) über den Polster bis zum Geschirrtuch, als Deko-Highlight aus Keramik oder farbenfroher Akzent auf dem Tisch – dieser Look versprüht das Gefühl von Urlaub und Leichtigkeit.

Zitronen entführen uns auf eine Reise nach Sizilien, an die Amalfiküste oder nach Limone an den Gardasee, wo die gelben Früchte aus jedem Geschäft leuchten. In den Lokalen wird fruchtiger Limoncello-Spritz in mit Zitronenbemalten Gläsern serviert. Ein Klassiker mit Zitronenmotiv ist die Geschirrkollektion „French Garden“ von Villeroy & Boch, die 1997 eingeführt wurde.