Neue Liebe, neue Wohnung: Wer zum Umzug bereit ist
Neue Liebe ja, neue Wohnung eher nein: Nur jeder zweite Single in Österreich ist bereit, die eigene Wohnsituation für eine neue Beziehung zu verändern. Das ergab eine repräsentative Studie unter 435 Singles im Auftrag von Parship.at. Allerdings gibt es Unterschiede hinsichtlich Geschlecht, Alter und Bundesland:
49 Prozent können sich vorstellen, dass ein zukünftiger Partner zu ihnen zieht. Umgekehrt wären 47 Prozent dazu bereit, für die Liebe ihr Zuhause aufzugeben. Dabei gibt es einen signifikanten Geschlechterunterschied: 60 Prozent der Männer, aber nur 40 Prozent der Frauen wären damit einverstanden, dass ihre neue Liebe zu ihnen zieht. Die eigene Wohnung aufgeben können sich 55 Prozent der Männer, aber nur 42 Prozent der Frauen vorstellen.
Caroline Erb, Psychologin bei Parship: „Das eigene Zuhause ist für viele Singles mit Selbstbestimmung und Autonomie verbunden. Es ist ein persönlicher und vertrauter Rückzugsort, den man nicht leichtfertig aufgibt. Je länger man sich ein Leben in den eigenen vier Wänden aufgebaut hat, desto höher ist oftmals der Wert, den man diesem Zuhause beimisst.“
Tiroler zum Umzug bereit
Die Umfrage zeigt auch, dass die Bereitschaft zu einem Wohnungswechsel mit zunehmendem Alter deutlich sinkt: Während 72 Prozent der unter 30-jährigen Singles ihr Zuhause aufgeben würden, stimmen nur 25 Prozent der über 60-Jährigen zu.
Im Bundesländer-Vergleich sind die Tiroler am offensten: 60 Prozent der Singles würden einen zukünftigen Partner in ihrer Wohnung willkommen heißen. In Salzburg können sich das lediglich 38 Prozent der Befragten vorstellen.
Ein klarer Vorteil einer gemeinsamen Wohnung ist, dass man die Kosten nicht allein tragen muss. 72 Prozent der unter 30-Jährigen wären bereit, der Liebe und der Finanzen zuliebe auf die eigenen vier Wände zu verzichten.
Kommentare