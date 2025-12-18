Neue Liebe, neue Wohnung: Wer zum Umzug bereit ist

Neue Liebe ja, neue Wohnung eher nein: Nur jeder zweite Single in Österreich ist bereit, die eigene Wohnsituation für eine neue Beziehung zu verändern. Das ergab eine repräsentative Studie unter 435 Singles im Auftrag von Parship.at. Allerdings gibt es Unterschiede hinsichtlich Geschlecht, Alter und Bundesland:

49 Prozent können sich vorstellen, dass ein zukünftiger Partner zu ihnen zieht. Umgekehrt wären 47 Prozent dazu bereit, für die Liebe ihr Zuhause aufzugeben. Dabei gibt es einen signifikanten Geschlechterunterschied: 60 Prozent der Männer, aber nur 40 Prozent der Frauen wären damit einverstanden, dass ihre neue Liebe zu ihnen zieht. Die eigene Wohnung aufgeben können sich 55 Prozent der Männer, aber nur 42 Prozent der Frauen vorstellen.

Caroline Erb, Psychologin bei Parship: „Das eigene Zuhause ist für viele Singles mit Selbstbestimmung und Autonomie verbunden. Es ist ein persönlicher und vertrauter Rückzugsort, den man nicht leichtfertig aufgibt. Je länger man sich ein Leben in den eigenen vier Wänden aufgebaut hat, desto höher ist oftmals der Wert, den man diesem Zuhause beimisst.“