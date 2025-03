Wohnungsmarkt: Leichte Erholung, Preise steigen moderat

Die Wohnungspreise steigen moderat, vielfach aber unter der Jahresinflation.

Die Preise für Bestandswohnungen sind in fast allen Landeshauptstädten leicht gestiegen. Am stärksten in Wien mit 5,6 Prozent, gefolgt von Innsbruck und Linz (je plus 3,6 Prozent) sowie Salzburg (3,3 Prozent). Geringer fielen die Steigerungen in Bregenz, Eisenstadt und Klagenfurt aus, St. Pölten und Graz verzeichneten moderate Rückgänge.

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Neubau-Erstbezugswohnungen lag österreichweit bei 3.559 Euro pro m². Reihenhäuser verzeichneten einen Anstieg um 3,9 Prozent auf 2.190 Euro/m², Einfamilienhäuser erhöhten sich leicht auf 2.426 Euro pro m². Baugründe sind in Klagenfurt günstiger geworden.