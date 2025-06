Wohnträume am Wasser: Diese Regionen liegen im Fokus der Kaufinteressenten

Wohnen mit direktem Blick auf glitzerndes Wasser, eingebettet in alpine Natur: Für viele Menschen ist das Lebensqualität pur – und ein Wohntraum, der sich nicht nur auf den Sommerurlaub beschränkt. Die Nachfrage nach Immobilien am Wasser bleibt ungebrochen – egal ob als Erstwohnsitz, Rückzugsort oder wertstabile Investition. Besonders gefragt sind laut Engel & Völkers Regionen, die mit landschaftlicher Schönheit, guter Infrastruktur und Freizeitangeboten punkten.

Auch in Tirol stehen Immobilien am Wasser hoch im Kurs – allen voran am Achensee. Die Region kombiniert alpines Flair mit weitläufiger Seenlandschaft und vielfältigen Sportmöglichkeiten.

Wie aus dem Bericht von Engel & Völkers hervorgeht, wird in Toplagen nach wie vor ein hohes Preisniveau erzielt. Die Spitzenpreise liegen hier bei bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter.

Der Reiz der zweiten Reihe

„Auch Immobilien in zweiter Reihe – mit Blick statt direktem Seezugang – gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für viele Käufer und Käuferinnen ist der See in Sichtweite, verbunden mit Ruhe, Natur und hoher Lebensqualität, ein ebenso entscheidendes Argument“, so Mark Hüsges, Geschäftsführer von Engel & Völkers Salzburg. Dabei spielt die Kombination aus naturnaher Lage und guter Erreichbarkeit eine große Rolle: Die Nähe zu Städten wie Salzburg oder Innsbruck sowie die Anbindung an internationale Verkehrswege machen diese Lagen nicht nur für Urlauber, sondern auch für Berufstätige mit Zweitwohnsitz attraktiv.