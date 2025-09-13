Lichtblick in der Branche: Graz führt bei Immobilienverkäufen

Einen Lichtblick für die Branche liefert das Maklernetzwerk Remax mit seinen Zahlen für das erste Immobilienhalbjahr 2025 . „Mit 54.465 Verbücherungen endet die Schrumpfungsphase bei den Immobilieneintragungen im Grundbuch“, heißt es bei Remax. Die massiven Rückgänge in den Transaktionen nahmen 2021 ihren Anfang, plötzlich fiel der Markt von 76.589 Kaufakten 2021 auf 47.823 im Jahr 2024 zurück.

Jetzt gibt die Statistik wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich. In einem Jahr lässt sich zwar nicht aufholen, was in drei Jahren weggefallen ist, aber der Abstand zum Rekordjahr ist von -37,6 auf -28,9 Prozent gesunken. Zum Zehnjahresschnitt fehlen nur mehr -13,1 Prozent. Der Zuwachs zu 2024 lag im ersten Halbjahr bei +6.642 Objekten oder +13,9 Prozent. Der Gesamtwert der im ersten Halbjahr verbücherten Immobilienverkäufe stieg um +14,6 Prozent auf 15,32 Mrd. Euro, also fast auf den Wert von 2018. Auf den Zehnjahresdurchschnitt fehlen nur -2,7 Prozent.