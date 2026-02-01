Treffpunkt Bad: Trends für die tägliche Wellness

Früher war die Küche das Zentrum eines Haushalts, dementsprechend viel Aufmerksamkeit und Geld floss in die Gestaltung dieses Raumes. Heute rückt zusehends der Wellness-Gedanke in den Mittelpunkt. Die Menschen suchen nach Orten der Ruhe, wo sie sich wohlfühlen, ihre Balance finden, Kraft tanken können, zu neuer Vitalität finden. Dieser Ort im eigenen Zuhause ist das Badezimmer.

Guido Salentinig, Geschäftsführer von Geberit Österreich, unterstreicht die Bedeutung: „Das Bad ist morgens der erste Raum, den wir benützen, in dem wir den Tag starten und der letzte Raum, in dem wir ihn beenden. Der Trend geht hin zu mehr Komfort. Daher braucht das Badezimmer eine besondere Gestaltung.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Geberit Ein modernes Badezimmer soll warm und wohnlich sein.

Komfort trifft auf Design Das Badezimmer wird oft in drei Bereiche unterteilt: Duschplatz, Waschtisch und WC. Die barrierefreie Walk-In-Dusche hat der Badewanne den Rang abgelaufen. Dabei muss es aber gar nicht die Regendusche sein. Mit einem Duschkopf von 15 cm Durchmesser hat man schon ein wunderbares Duscherlebnis. „Die Dusche ist für viele Menschen ein Stück tägliche Wellness“, so Salentinig. Was aber niemand will, ist aufwändiges Reinigen. Wichtig ist daher, dass das Wasser schnell abfließen kann. Im Ablauf sollte sich ein Kammeinsatz befinden, der Haare und Schmutz zurückhält und so den Siphon vor Verstopfung schützt. Das gilt auch für den Waschtisch, der am besten über eine Schmutz abweisende Spezialglasur verfügt.

Optisch geht der Trend hin zum eckigen Waschtisch. Die Keramik ist zarter geworden, harmonisch in den Unterschrank integriert und wirkt wie ein Einrichtungsgegenstand. Die überwiegende Farbe bei der Keramik ist Weiß. Farbe ins Bad kommt mit der Fliese. Die bevorzugte Möbelfarbe ist noch immer Weiß (matt oder glänzend), weil Kalkflecken weniger stark auffallen. Aber auch helle Eiche liegt im Trend, was den wohnlichen Charakter des Bades unterstreicht. Das Design der Armaturen ist immer schlank und zeitlos schlicht. Wandarmaturen werden beliebter, denn sie gewähren mehr Bewegungsfreiheit und der Waschtisch ist einfacher zu reinigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Geberit Im Trend: eckiger Waschtisch, Wandarmatur und Badmöbel aus Holz.

Ob zum Schminken oder zum Rasieren: Licht und Spiegel müssen passen. Es braucht direktes und indirektes Licht. Gerne werden beheizte Spiegel ausgewählt, weil sie nicht anlaufen. Wer seinen Stauraum optimieren will, greift zu einem Spiegelschrank. Projekt Bad-Sanierung Wer sein eigenes Bad zur einer Wohlfühloase umgestalten möchte, müsse keine Angst vor der Sanierung haben: „Es gibt immer Lösungen“, erklärt der Geberit-Chef. „Für eine Komplettsanierung mit Elektriker, Fliesenleger etc. muss man zwei Wochen einberechnen. Wird nur der Duschplatz ausgetauscht, können die Arbeiten in drei Tagen bewerkstelligt werden.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Geberit Das Dusch-WC erobert die heimischen Badezimmer.